Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Почта России" запустила онлайн-сервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг с помощью банковской карты. Также пользователи могут совершать переводы с карты на карту, сообщает пресс-служба "Почты России".

"Сейчас на портале доступна оплата услуг в адрес порядка 3 тысяч поставщиков, количество которых будет увеличиваться", – говорится в сообщении.

Клиенту необходимо выбрать интересующий раздел услуг и получателя, указать сумму платежа, ввести реквизиты банковской карты и произвести оплату. Историю совершенных платежей можно будет отследить в личном кабинете.

При оплате или совершении перевода на портале с плательщика может взиматься комиссия банком-эквайером, при этом пользователи платежного сервиса могут получить кэшбэк до 10% от суммы операции.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. В Великобритании и Финляндии откроются новые точки почтового обмена.