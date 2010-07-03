Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Почта России" запустила онлайн-сервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг с помощью банковской карты. Также пользователи могут совершать переводы с карты на карту, сообщает пресс-служба "Почты России".
"Сейчас на портале доступна оплата услуг в адрес порядка 3 тысяч поставщиков, количество которых будет увеличиваться", – говорится в сообщении.
Клиенту необходимо выбрать интересующий раздел услуг и получателя, указать сумму платежа, ввести реквизиты банковской карты и произвести оплату. Историю совершенных платежей можно будет отследить в личном кабинете.
При оплате или совершении перевода на портале с плательщика может взиматься комиссия банком-эквайером, при этом пользователи платежного сервиса могут получить кэшбэк до 10% от суммы операции.
Ранее сообщалось, что россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. В Великобритании и Финляндии откроются новые точки почтового обмена.
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