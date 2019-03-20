Посылки из интернет-магазинов будут ехать в Россию быстрее

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Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. В Великобритании и Финляндии откроются новые точки почтового обмена, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей "Почты России".

Посылки будут собираться в этих точках и централизованно отправляться в Москву. Их не будут пересылать через зарубежных почтовых операторов. На цены потребителей это повлияет незначительно, зато позволит ощутимо ускорить доставку.

Британский пункт будет работать с магазинами ASOS, The Hut Group, Charles Tyrwhitt. Через финский сортировочный пункт в Москву будут доставляться посылки из интернет-магазинов США.