Марка в честь 125-летия писателя Бианки вышла в почтовое обращение

Фото: АО "Марка"

Конверт с оригинальной маркой в честь 125-летия писателя Виталия Бианки вышел в почтовое обращение.

Как сообщает пресс-служба АО "Марка", на марке изображен портрет Бианки на фоне рабочего стола. На основной иллюстрации – раскрытая книга с произведениями писателя и их героями.

Дополнительно к выпуску изготовлены штемпеля специального гашения для Бийска (Алтайский край) и Санкт-Петербурга.

Виталий Валентинович Бианки (1894−1959) написал более 300 рассказов, сказок и повестей. Многие произведения писателя экранизированы.

25 января вышла в обращение почтовая марка, посвященная снятию блокады Ленинграда.