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05:27

Посвященная снятию блокады Ленинграда марка выйдет в обращение 25 января

культура

05:27

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Фото: rusmarka.ru

Посвященная снятию блокады Ленинграда почтовая марка выйдет в обращение 25 января, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе АО "Марка", в качестве главного изображения выбран барельеф с изображением группы советских солдат в период завершения блокады Ленинграда. Марка выпускается в рамках серии "Путь к Победе".

Вместе с почтовой маркой будет издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга. Номинальная стоимость марки составит 46 рублей. Тираж –126 тысяч марок.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. 27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее в обращение вышла карточка с оригинальной маркой в честь 50-летия первой в мире стыковки двух пилотируемых космических кораблей. На марке изображен символический образ ракеты-носителя в момент запуска в космос, а на основном изображении – стыковка пилотируемых кораблей "Союз-4" и "Союз-5".

культура

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