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04:06

Карточка с маркой из серии "Покорение космоса" выйдет в обращение 16 января

культура

04:06

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Фото:rusmarka.ru

В рамках серии "Покорение космоса" 16 января в почтовое обращение выйдет карточка с оригинальной маркой в честь 50-летия первой в мире стыковки двух пилотируемых космических кораблей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в АО "Марка", на оригинальной марке изображен символический образ ракеты-носителя в момент запуска в космос, а на основном изображении – стыковка пилотируемых кораблей "Союз-4" и "Союз-5".

Кроме выпуска карточки с оригинальной маркой будут изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Байконура.

Ранее в рамках серии "Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного" в почтовое обращение вышла марка, посвященная писателю Гранину.

На почтовой марке изображен портрет Гранина на фоне стеллажа с книгами и знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

культура

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