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02:25 (обновлено 11.01.2019 02:50)

Посвященная писателю Гранину почтовая марка вышла в обращение

культура

02:25

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Фото: rusmarka.ru

В рамках серии "Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного" 11 января в почтовое обращение вышла марка, посвященная писателю Гранину, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба АО "Марка", на почтовой марке изображен портрет Гранина на фоне стеллажа с книгами и знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Сообщается, что дополнительно к выпуску почтовой марки будет издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга.

Номинальная стоимость марки составляет 40 рублей. Размер марки – 50 на 37 мм, размер листа – 170 на 168 мм. Форма выпуска: лист с оформленными полями (3 на 4) из 11 марок и купона. Тираж составил 143 тысяч марок, или 13 тысяч листов.

Даниил Гранин (1919-2017) – писатель, киносценарист, общественный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, премии Президента РФ и премии Правительства РФ. Почетный гражданин Санкт-Петербурга.

Литературную деятельность он начал в конце 1940-х годов. Среди известных произведений писателя – роман "Искатели", "Иду на грозу", роман "Блокадная книга", роман "Мой лейтенант". Многие произведения Гранина о Второй мировой войне были переведены на немецкий язык и издавались в Германии.

культура

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