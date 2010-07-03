Четыре марки в честь 100-летия российской академической археологии выходят в обращение

Фото: АО "Марка"

Посвященные 100-летию российской академической археологии четыре марки появятся в доступе для покупателей 26 августа нынешнего года. Об этом информирует пресс-служба АО "Марка".

"На почтовых марках изображены фигура женщины, статуэтка "Рыбка", статуэтка "Бизон" и беломорские петроглифы", – уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что к выпуску новых почтовых марок подготовлен конверт первого дня, а также для жителей столицы изготовили штемпель специального гашения.

Тираж партии составит по 50 тысяч марок.

Ранее в почтовое обращение вышли марки, посвященные ВДНХ. Номинал одного экземпляра составил 50 рублей.