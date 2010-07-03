Путин ждет от российских кинематографистов новых шедевров

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Владимир Путин встретился с молодыми выпускниками и студентами ВГИКа по случаю 100-летия вуза. Президент заявил, что считает отечественных кинематографистов "мягкой силой" России, сообщает ТАСС.

По его мнению, отечественные кинематографисты вносят значительный вклад в мировую культуру. Глава государства выразил надежду, что деятели искусства будут создавать все новые шедевры.

"За эти сто лет ВГИК стал, безусловно, очень значимой частью нашего культурного ландшафта. Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы", – заявил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ВГИК той школой, которая создала отечественную киноиндустрию. Ректор вуза Владимир Малышев в свою очередь отметил, что ВГИК по-прежнему следует российским кинематографическим традициям.

В июле 2019 года Вячеслав Володин возглавил попечительский совет ВГИКа.

В начале сентября в обращение поступил конверт с маркой в честь 100-летия ВГИКа. Как уточнили в АО "Марка", на конверте есть логотип института и кинопленка, а также изображения исторического и нового здания института. Для Москвы изготовили штемпель специального гашения.