Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:38

Путин ждет от российских кинематографистов новых шедевров

власть культура

Фото: снимок с видео: YouTube/Россия 24

Владимир Путин встретился с молодыми выпускниками и студентами ВГИКа по случаю 100-летия вуза. Президент заявил, что считает отечественных кинематографистов "мягкой силой" России, сообщает ТАСС.

По его мнению, отечественные кинематографисты вносят значительный вклад в мировую культуру. Глава государства выразил надежду, что деятели искусства будут создавать все новые шедевры.

"За эти сто лет ВГИК стал, безусловно, очень значимой частью нашего культурного ландшафта. Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы", – заявил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ВГИК той школой, которая создала отечественную киноиндустрию. Ректор вуза Владимир Малышев в свою очередь отметил, что ВГИК по-прежнему следует российским кинематографическим традициям.

В июле 2019 года Вячеслав Володин возглавил попечительский совет ВГИКа.

В начале сентября в обращение поступил конверт с маркой в честь 100-летия ВГИКа. Как уточнили в АО "Марка", на конверте есть логотип института и кинопленка, а также изображения исторического и нового здания института. Для Москвы изготовили штемпель специального гашения.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика