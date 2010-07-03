Мединский назвал убожеством любовь взрослых к комиксам

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во время 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки министр культуры России Владимир Мединский рассказал о своем негативном отношении к комиксам. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Комиксы – это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс – это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда", – отметил глава Минкультуры, добавив, что подобные произведения подходят разве что для детей.
"Но взрослому человеку читать комиксы – это признаться, что "я дебил, я читаю комиксы. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", – подытожил Мединский, уточнив при этом, что в коллекционировании комиксов есть какой-то смысл.
Московская международная книжная выставка-ярмарка стартовала на ВДНХ в павильоне № 75 4 сентября и продлится до 8 сентября. В ходе ее проведения состоится более 600 мероприятий для любителей книг. Посетители смогут познакомиться с литературой из России, Германии, Польши, Греции, Венгрии, Сербии, Китая, Индии и других стран, а также встретиться с известными писателями, в частности, с Дмитрием Быковым, Михаилом Веллером и Яной Вагнер.
Кроме того, особое внимание уделят детской, подростковой и молодежной литературе: в столицу прилетят авторы, художники, преподаватели и исследователи из разных стран мира. Центральное место смотра займет выставка самых необычных детских книг последних лет под кураторством Грации Готти.
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