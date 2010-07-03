На Московской международной книжной ярмарке пройдет более 600 мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 4 сентября начнется Московская международная книжная ярмарка, в ходе ее проведения состоится более 600 мероприятий для любителей книг, пишет РИА Новости.

По словам директора ММКВЯ Андрея Гельмизы, посетители смогут познакомиться с литературой из России, Германии, Польши, Греции, Венгрии, Сербии, Китая, Индии и других стран, а также встретиться с известными писателями.

Кроме того, особое внимание уделят детской, подростковой и молодежной литературе: в столицу прилетят авторы, художники, преподаватели и исследователи из разных стран мира. Центральное место смотра займет выставка самых необычных детских книг последних лет под кураторством Грации Готти.

Встретить на ММКВЯ можно будет таких писателей, как Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Эдвард Радзинский, Яна Вагнер и Владимир Познер. Также на ярмарку приедет французский автор Фредерик Бегбедер.

Продлится ММКВЯ до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в День города, 7 и 8 сентября, столичные музеи можно будет посетить бесплатно. Различные мероприятия пройдут на 80 городских площадках. В специальную программу к 872-летию Москвы включат пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы.