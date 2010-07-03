Мединский опроверг наличие списка произведений "Культурного норматива школьника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский опроверг наличие обязательного списка произведений для изучения по проекту "Культурный норматив школьника". Такое заявление он сделал на открытой лекции в столичной школе № 1476.

По словам министра, "никаких списков, что смотреть или не смотреть, не существует". "Разного рода эксперты решили пофантазировать, что бы в обязательном порядке детям посмотреть", – цитирует Мединского ТАСС. – "Ревизор" Гоголя надо смотреть? Надо, он входит в школьную программу. Пьесы по Лескову надо смотреть? Нет, Лесков не входит в школьную программу".

При этом Мединский заверил, что подобные мнения "не являются документом" и не имеют никакого официального значения.

Как подчеркнул министр, каждый ученик вправе самостоятельно формировать свою сферу интересов. "Есть школьная программа, есть программа дополнительного образования, есть то, что вы можете смотреть, слушать, читать, изучать в свободное время, исходя из собственных интересов", – пояснил Мединский, добавив, что и сам, к примеру, не пытается повлиять на круг чтения своей старшей дочери.

Ранее на сайте Минкультуры появились методические рекомендации для проекта "Культурный норматив школьника". Вызвавший дискуссию среди россиян список произведений впоследствии был удален. Замминистра культуры Алла Манилова пояснила, что перечень появился на сайте по ошибке. По ее словам, сотрудники ведомства соединили различные мнения просто "арифметически", без каких-либо дискуссий и отбора.

В феврале Владимир Мединский рассказал о планах Минкультуры и Минпросвещения разработать "Культурный норматив школьника". Согласно ему, ученики школ должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, посмотреть несколько фильмов, чтобы потом поделиться впечатлениями в специальном дневнике – бумажном или электронном.

1 октября проект официально стартует в 11 пилотных регионах, включая Татарстан, Тульскую, Ярославскую, Пензенскую, Саратовскую и Новосибирскую области, Краснодарский край.