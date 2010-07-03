Песни Beatles и Nirvana включили в культурный норматив школьника

13 сентября, 22:00
13 сентября, 22:00
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Фото: ТАСС/АР
В культурный норматив школьника включены песня "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга, сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации по реализации проекта.
Пилотный проект Минпросвещения и Минкультуры по введению культурных нормативов стартовал в восьми регионах России – Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
В рекомендуемом перечне произведений произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусство", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф" и "Театр".
Школьникам предлагается изучать картины Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли, скульптуру "Медный всадник" Этьена Мориса Фальконе, "Самсона" Михаила Козловского и другое.
В перечне для учеников младших классов присутствуют опера "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, балет "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Из зарубежной музыки в список включили оперу "Волшебная флейта" Моцарта.
В список для школьников старших классов попали песни The Beatles, Queen, Nirvana, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Андрея Макаревича. Также в списке мультфильмы Федора Хитрука, Константина Бронзита, Александра Татарского.
Из фильмов в перечне "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками" Хаяо Миядзяки, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и другие.
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