Песни Beatles и Nirvana включили в культурный норматив школьника

Фото: ТАСС/АР

В культурный норматив школьника включены песня "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга, сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации по реализации проекта.

Пилотный проект Минпросвещения и Минкультуры по введению культурных нормативов стартовал в восьми регионах России – Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

В рекомендуемом перечне произведений произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусство", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф" и "Театр".

Школьникам предлагается изучать картины Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли, скульптуру "Медный всадник" Этьена Мориса Фальконе, "Самсона" Михаила Козловского и другое.

В перечне для учеников младших классов присутствуют опера "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, балет "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Из зарубежной музыки в список включили оперу "Волшебная флейта" Моцарта.

В список для школьников старших классов попали песни The Beatles, Queen, Nirvana, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Андрея Макаревича. Также в списке мультфильмы Федора Хитрука, Константина Бронзита, Александра Татарского.

Из фильмов в перечне "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками" Хаяо Миядзяки, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и другие.

Какие нововведения ждут школьников в новом учебном году



Ранее сообщалось, что в школах увеличат количество занятий и тем по ПДД. В кинотеатрах планируется демонстрировать рекламу по безопасности дорожного движения.