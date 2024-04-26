Шойгу заявил, что международная обстановка имеет тенденцию к обострению

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Международная обстановка остается сложной и имеет тенденцию к обострению, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС.

По его словам, Москва разделяет прозвучавшие во время совещания оценки современной международной обстановки. Он указал на то, что растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности и снижается роль международных институтов.

По мнению Шойгу, это происходит в первую очередь из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам.

Ранее американские аналитики заявили, что агрессивная риторика некоторых государств Европы в адрес Москвы недальновидна, так как в случае эскалации США не придет к ним на помощь. В частности, призывы "разрушить РФ" приведут к ядерной эскалации, что не входит в планы Вашингтона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в действиях западных стран угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Министр считает, что Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями.