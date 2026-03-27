Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:56

Спорт

Песков назвал запрет на трансгендеров в женском спорте проявлением здравомыслия

Запрет трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских спортивных соревнованиях можно считать проявлением здравомыслия. Таким мнением с ТАСС поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал последние изменения политики Международного олимпийского комитета (МОК).

О соответствующем запрете МОК объявил 26 марта. Теперь трансгендеры не могут участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх или любых других мероприятиях комитета, включая индивидуальные и командные виды спорта.

Данное решение было основано на фактических данных и экспертных оценках. Оно будет применяться с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. В МОК отметили, что решение направлено на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин.

Читайте также


властьспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика