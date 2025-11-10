Захарова призвала выяснить, кто допускал трансгендеров к участию в Олимпиадах

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала выяснить, кто и каким образом в Международном олимпийском комитете (МОК) допустил трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) до участия в прошлых Олимпиадах. Ее слова передает ТАСС.

По мнению дипломата, необходимо организовать соответствующее расследование.

Ранее СМИ сообщили, что МОК планирует запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Предполагается, что окончательное решение будет принято в начале 2026 года, когда организация получит отчет ученых по поводу физического превосходства мужчин над женщинами.

Позиция МОК по этому поводу может быть оглашена на сессии организации во время Игр в Италии. Сейчас данная категория спортсменов может принимать участие в женских турнирах в случае, если соответствующее решение принято конкретной федерацией.

В частности, впервые трансгендер выступил на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В турнире по тяжелой атлетике среди женщин приняла участие новозеландская спортсменка Лорел Хаббард. Она заняла последнее место в соревнованиях.