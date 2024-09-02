Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях

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Участие трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в соревнованиях убивает женский спорт, считает Владимир Путин, слова которого приводит News.ru.

Глава государства поднял данную тему в рамках урока "Разговор о важном" в Кызыле.

"Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. <...> Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые места", – высказался Путин.

Ранее провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф выиграла золото Олимпийских игр в Париже. У алжирской спортсменки обнаружили XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК все же допустил ее до женских соревнований.

С критикой в адрес Хелиф выступили американский предприниматель Илон Маск и писательница Джоан Роулинг. Теперь им могут назначить штраф в размере почти 300 тысяч долларов или до пяти лет тюрьмы.

