DM: Роулинг и Маск могут получить до 5 лет тюрьмы за критику алжирской боксерши Хелиф

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Предпринимателю Илону Маску и автору книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг может грозить штраф в размере почти 300 тысяч долларов или до пяти лет тюрьмы за критику алжирской боксерши Иман Хелиф. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает издание, это произойдет, если иск Хелиф дойдет до суда и спортсменка выиграет дело.

Защитник Хелиф Набиль Буди заявил, что она стала жертвой киберпреследования. Он назвал сообщения в отношении спортсменки "женоненавистническими, расистскими и сексистскими", добавили в публикации.

Провалившая гендерный тест Хелиф ранее подала в суд на Маска и Роулинг. По словам ее адвоката, жалоба была направлена в центр по борьбе с кибербуллингом при парижской прокуратуре.

На Олимпийских играх в Париже боксерша завоевала золотую медаль. До этого у алжирской спортсменки обнаружили XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Несмотря на это, МОК допустил ее до женских соревнований.