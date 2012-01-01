Спортсмены из США выиграли медальный зачет на Олимпиаде в Париже

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры: лидерами по количеству завоеванного золота стали США и Китай, но по общему количеству медалей у атлетов из Штатов не осталось конкурентов. Однако, кроме великих побед, соревнования сопровождались серьезными скандалами и необычными перформансами. О главных событиях и героях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Вписали себя в историю
Безоговорочным лидером на минувших Играх в Париже стала сборная США: 126 завоеванных наград, из которых 40 – золотые. Ни одна другая страна не сумела перешагнуть трехзначное число. Тот же Китай тоже взял 40 золотых медалей, но в общей сумме их у Поднебесной – 91. А вот французы на своей земле выступили намного скромнее, заняв пятое место и дав пройти вперед Японии и Австралии. У России же из 15 спортсменов, которых допустили в нейтральном статусе, только одна медаль – серебро в парном разряде завоевали теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Среди сотен победителей и призеров были те, кто запомнился публике больше всего. К примеру, одним из главных героев стал 51-летний турецкий спортсмен Юсуф Дикеч, который взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Причем сделал он это без специальных линз и наушников, буквально держа руку в кармане. За столь расслабленный стиль соцсети прозвали Дикеча "батей" и сделали огромное количество мемов с его участием.
В популярности с ним заочно соперничала еще один стрелок – 31-летняя Ким Е Джи. Спортсменка тоже взяла серебро, но сделала она это с видом хладнокровного убийцы. Колорита в образ, похожий на героиню боевиков, добавил игрушечный слоник, который был с ней даже во время стрельбы. Правда, 9 августа Ким Е Джи попала в сводки по другой причине – на пресс-конференции на родине девушка упала в обморок.
А вот кто выиграл от участия в Олимпиаде все, что только можно, так это филиппинский гимнаст Карлос Юло. Кроме двух золотых медалей, он заработал в том числе 250 тысяч долларов, полностью обставленную квартиру с двумя спальнями, пожизненный запас чехлов для смартфона и лапши быстрого приготовления, и это далеко не полный список.
Еще один яркий момент Игр – золото Новака Джоковича. Легендарный сербский теннисист еще пару месяцев назад мучился из-за травмы мениска, а уже на Играх будто обрел вторую молодость. И в главном матче разбил звезду нового поколения испанца Карлоса Алькараса, завоевав столь желанную для себя главную медаль Олимпиады.
К слову, совсем скоро величие Джоковича увековечит специальный музей, появление которого анонсировал президент Сербии Александр Вучич. И здорово, что Новак – не только великий спортсмен, но и человек с большой буквы: заработанные в Париже 200 тысяч евро призовых он решил передать на благотворительность.
Нельзя не отметить феноменальный результат американской гимнастки Симоны Байлз, которая на минувших Играх взяла одно серебро и три золота. Таким образом, она в свои 27 лет стала семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной гимнасткой планеты. Но нашелся тот, кто по количеству золотых медалей смог обогнать даже Байлз – французский пловец Леон Маршан взял на домашней арене четыре золота и одну бронзу.
Обратная сторона олимпийской медали
Игры в Париже войдут в историю не только благодаря потрясающей воле к победе у многих спортсменов, но и из-за внушительного количества скандалов. Один из первых случился уже на церемонии открытия, которую из-за аморальной пародии на Тайную вечерю в СМИ окрестили "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе".
Пострадали и атлеты, которые участвовали в заплывах в Сене. На очистку реки потратили почти полтора миллиарда евро, но из-за плохих проб воды организаторам приходилось не раз отменять тренировочные заплывы, а после соревнований многим становилось плохо. Некоторые и вовсе попадали в больницы из-за кишечной инфекции.
Жаловались спортсмены и на условия в Олимпийской деревне. В частности, у многих сборных были вопросы к количеству и качеству еды: ее не всегда хватало, а то, что было, порой выглядело жутковато. Да еще и в очереди приходилось стоять по полчаса, рассказал Daily Mail британский пловец Адам Пити.
"Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо", – сказал спортсмен.
Странности возникали и по линии безопасности. К примеру, настоящий погром с забегом на поле устроили марокканские болельщики на футбольном матче против аргентинцев. А у игрока южноамериканцев Тьяго Альмады еще и украли часы и кольца, когда спортсмен был на тренировке.
В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не смогла выйти на старт полуфинального 100-метрового забега. Для начала ее не хотели пускать на стадион, так как она приехала на личном, а не на официальном автобусе. То, что так делать нельзя, спортсменке, по ее словам, никто не сказал – до этого инцидента подобных проблем не возникало. Позже Фрейзер-Прайс все же удалось зайти, но спортсменка получила травму на разминке.
Претензии возникли и к качеству медалей: бронзовый призер Игр в Париже, скейтбордист из США Найджа Хьюстон показал в соцсетях, как истрепалась его награда за короткий срок. Испорченные медали организаторы уже пообещали поменять, сообщило агентство AFP.
Были на этой Олимпиаде и комичные истории. К таким совершенно точно можно отнести 21-летнего французского прыгуна с шестом Антони Аммирати: он не попал в финал, так как сбил перекладину своим мужским достоинством. В Сети удивились настолько, что один из порносайтов даже предложил спортсмену 250 тысяч долларов за съемки взрослого контента с его участием.
Также мемом стало участие в соревнованиях по брейк-дансу 36-летней австралийки Рэйчел Ганн. Спортсменка под ником Raygun рассмешила соцсети своим довольно странным и весьма неуклюжим выступлением. Судьи тоже не оценили перформанс и не поставили Ганн ни одного балла. Свой стиль женщина, которая в обычной жизни является доктором наук и преподает в университете, объяснила желанием выделиться – получилось на все 100.
А вот разозлило половину мира участие в женских соревнованиях по боксу проваливших гендерный тест спортсменок из Алжира и Тайваня – Иман Хелиф и Линь Юйтин. И как бы не протестовали те, кто посчитал такие бои сомнительными, обе в итоге взяли золото в своих весовых категориях. Еще и стали знаменосцами своих сборных на церемонии закрытия.
Повлияли ли скандалы и просчеты организаторов или нет, но президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Теперь будущего главу организации должны выбрать в марте 2025 года.