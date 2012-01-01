Спортсмены из США выиграли медальный зачет на Олимпиаде в Париже

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры: лидерами по количеству завоеванного золота стали США и Китай, но по общему количеству медалей у атлетов из Штатов не осталось конкурентов. Однако, кроме великих побед, соревнования сопровождались серьезными скандалами и необычными перформансами. О главных событиях и героях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Вписали себя в историю

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Безоговорочным лидером на минувших Играх в Париже стала сборная США: 126 завоеванных наград, из которых 40 – золотые. Ни одна другая страна не сумела перешагнуть трехзначное число. Тот же Китай тоже взял 40 золотых медалей, но в общей сумме их у Поднебесной – 91. А вот французы на своей земле выступили намного скромнее, заняв пятое место и дав пройти вперед Японии и Австралии. У России же из 15 спортсменов, которых допустили в нейтральном статусе, только одна медаль – серебро в парном разряде завоевали теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Среди сотен победителей и призеров были те, кто запомнился публике больше всего. К примеру, одним из главных героев стал 51-летний турецкий спортсмен Юсуф Дикеч, который взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Причем сделал он это без специальных линз и наушников, буквально держа руку в кармане. За столь расслабленный стиль соцсети прозвали Дикеча "батей" и сделали огромное количество мемов с его участием.





Юсуф Дикеч стрелок Я держу руку в кармане для дополнительного баланса тела. Даже не ожидал, что мою позу будут так много обсуждать.

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В популярности с ним заочно соперничала еще один стрелок – 31-летняя Ким Е Джи. Спортсменка тоже взяла серебро, но сделала она это с видом хладнокровного убийцы. Колорита в образ, похожий на героиню боевиков, добавил игрушечный слоник, который был с ней даже во время стрельбы. Правда, 9 августа Ким Е Джи попала в сводки по другой причине – на пресс-конференции на родине девушка упала в обморок.

А вот кто выиграл от участия в Олимпиаде все, что только можно, так это филиппинский гимнаст Карлос Юло. Кроме двух золотых медалей, он заработал в том числе 250 тысяч долларов, полностью обставленную квартиру с двумя спальнями, пожизненный запас чехлов для смартфона и лапши быстрого приготовления, и это далеко не полный список.

Еще один яркий момент Игр – золото Новака Джоковича. Легендарный сербский теннисист еще пару месяцев назад мучился из-за травмы мениска, а уже на Играх будто обрел вторую молодость. И в главном матче разбил звезду нового поколения испанца Карлоса Алькараса, завоевав столь желанную для себя главную медаль Олимпиады.



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Новак Джокович теннисист Я поставил на кон свое сердце, душу, тело, семью, все, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет.

К слову, совсем скоро величие Джоковича увековечит специальный музей, появление которого анонсировал президент Сербии Александр Вучич. И здорово, что Новак – не только великий спортсмен, но и человек с большой буквы: заработанные в Париже 200 тысяч евро призовых он решил передать на благотворительность.

Нельзя не отметить феноменальный результат американской гимнастки Симоны Байлз, которая на минувших Играх взяла одно серебро и три золота. Таким образом, она в свои 27 лет стала семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной гимнасткой планеты. Но нашелся тот, кто по количеству золотых медалей смог обогнать даже Байлз – французский пловец Леон Маршан взял на домашней арене четыре золота и одну бронзу.

Обратная сторона олимпийской медали

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Игры в Париже войдут в историю не только благодаря потрясающей воле к победе у многих спортсменов, но и из-за внушительного количества скандалов. Один из первых случился уже на церемонии открытия, которую из-за аморальной пародии на Тайную вечерю в СМИ окрестили "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе".

Пострадали и атлеты, которые участвовали в заплывах в Сене. На очистку реки потратили почти полтора миллиарда евро, но из-за плохих проб воды организаторам приходилось не раз отменять тренировочные заплывы, а после соревнований многим становилось плохо. Некоторые и вовсе попадали в больницы из-за кишечной инфекции.



(воды. – Прим. ред.) не лучшее, это ощущается. Она коричневая и отвратительно пахнет.

Тильда Монссон триатлонистка Качествоне лучшее, это ощущается. Она коричневая и отвратительно пахнет.

Жаловались спортсмены и на условия в Олимпийской деревне. В частности, у многих сборных были вопросы к количеству и качеству еды: ее не всегда хватало, а то, что было, порой выглядело жутковато. Да еще и в очереди приходилось стоять по полчаса, рассказал Daily Mail британский пловец Адам Пити.

"Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо", – сказал спортсмен.



Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Странности возникали и по линии безопасности. К примеру, настоящий погром с забегом на поле устроили марокканские болельщики на футбольном матче против аргентинцев. А у игрока южноамериканцев Тьяго Альмады еще и украли часы и кольца, когда спортсмен был на тренировке.

В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не смогла выйти на старт полуфинального 100-метрового забега. Для начала ее не хотели пускать на стадион, так как она приехала на личном, а не на официальном автобусе. То, что так делать нельзя, спортсменке, по ее словам, никто не сказал – до этого инцидента подобных проблем не возникало. Позже Фрейзер-Прайс все же удалось зайти, но спортсменка получила травму на разминке.

Претензии возникли и к качеству медалей: бронзовый призер Игр в Париже, скейтбордист из США Найджа Хьюстон показал в соцсетях, как истрепалась его награда за короткий срок. Испорченные медали организаторы уже пообещали поменять, сообщило агентство AFP.





Найджа Хьюстон скейтбордист Даже лицевая сторона начала отслаиваться. Не знаю… Это олимпийские медали, может быть, качество надо улучшить.

Были на этой Олимпиаде и комичные истории. К таким совершенно точно можно отнести 21-летнего французского прыгуна с шестом Антони Аммирати: он не попал в финал, так как сбил перекладину своим мужским достоинством. В Сети удивились настолько, что один из порносайтов даже предложил спортсмену 250 тысяч долларов за съемки взрослого контента с его участием.



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Также мемом стало участие в соревнованиях по брейк-дансу 36-летней австралийки Рэйчел Ганн. Спортсменка под ником Raygun рассмешила соцсети своим довольно странным и весьма неуклюжим выступлением. Судьи тоже не оценили перформанс и не поставили Ганн ни одного балла. Свой стиль женщина, которая в обычной жизни является доктором наук и преподает в университете, объяснила желанием выделиться – получилось на все 100.

А вот разозлило половину мира участие в женских соревнованиях по боксу проваливших гендерный тест спортсменок из Алжира и Тайваня – Иман Хелиф и Линь Юйтин. И как бы не протестовали те, кто посчитал такие бои сомнительными, обе в итоге взяли золото в своих весовых категориях. Еще и стали знаменосцами своих сборных на церемонии закрытия.

Повлияли ли скандалы и просчеты организаторов или нет, но президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Теперь будущего главу организации должны выбрать в марте 2025 года.



