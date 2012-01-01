Губерниев – о серебре Шнайдер и Андревой на Олимпиаде: за россиян надо болеть всегда

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали олимпийское серебро теннисного турнира в парном разряде: в финальном матче Игр в Париже россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани. Это первая медаль, завоеванная представителями РФ, которые по решению МОК выступают в нейтральном статусе. Что говорили россиянки после финала и почему их серебро вызвало дискуссию, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Louise Delmotte

Российских теннисистов на Олимпиаде в Париже было довольно много, но в одиночных турнирах, миксте и мужском парном разряде дела не задались. И мало кто ожидал, что выстрелит дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер – спортсменок 17-ти и 20-ти лет, которые до Игр никогда не выходили на корт вместе. А они давай выбивать одну пару за другой – в том числе, чемпионок Олимпиады–2020 в Токио и победительниц семи турниров "Большого шлема" Барбару Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

Против Андреевой и Шнайдер в финале Игр выступил сыгранный опытный дуэт итальянок – 28-летней Жасмин Паолини и 37-летней Сары Эррани. На этих же кортах пара недавно дошла до финала "Ролан Гаррос", а Паолини там же едва не выиграла турнир в одиночном разряде. Но уже в первом сете Андреева и Шнайдер показали, что не собираются тушеваться перед авторитетами – взяли парочку брейк-поинтов и вполне уверенно отработали свою подачу. Особенно острой и мощной игрой выделялась Шнайдер, которая раз за разом разбивала оборону итальянок. Андреева смотрелась помягче, но в ключевые моменты тоже не портила картину. Итоговые 6:2 в первом сете внушали оптимизм.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

У итальянок плохо шла первая подача, да еще и Паолини наделала много ошибок. Однако она вместе с Эррани смогла стабилизировать игру и задать более агрессивный темп. А у россиянок, к сожалению, с самого начала второго сета дела пошли из рук вон плохо – начали отдавать свои подачи, пытались цепляться за чужие, но безуспешно: 6:1 не в нашу пользу по такой игре совершенно не удивляют.

На чемпионском тай-брейке Андреева и Шнайдер сразу оказались в роли догоняющих. Поначалу россиянкам удавалось отыгрывать гандикап, но более опытные и нащупавшие свой теннис итальянки довели матч до победного – 10:7. Паолини и Эррани принесли стране дебютное за всю историю золото в своем виде спорта. А вот Андреева и Шнайдер сумели взять первую российскую медаль на Играх в Париже – пусть она и не войдет в общий зачет по условиям нейтрального статуса.

"В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там как получится. <…> Если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили", – сказала Андреева "Чемпионату".



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

В разговоре с журналистами Шнайдер, отвечая на вопрос о нейтральном статусе, сказала, что они с Миррой "боролись за себя". Однако за несколько дней до финала Диана в беседе со Sport24 дала понять, что не забывает, какую страну представляет во Франции.





Диана Шнайдер серебряный призер Олимпиады в Париже Что написано на табло — для меня вообще не имеет значения. Я знаю, откуда я. Я знаю, откуда моя семья. Все люди знают, откуда я родом. А что там написано… Есть такая фраза: "На заборе тоже много чего написано". Для меня важно, как я себя ощущаю и что мои люди меня поддерживают. И болеют за нас с Миррой всей душой и сердцем.

К слову, в декабре 2022 года Диана рассказывала, что ей предлагали сменить спортивное гражданство – на Казахстан. По ее словам, настаивали тренеры из этой страны, так как это дало бы ей больше возможностей. Но Диана отказалась, отметив: "Меня учили быть патриотом".

"Когда такой тяжелый момент не только для нас, но и для всех людей, которые находятся в нашей стране, для наших спортсменов, нехорошо так делать", – сказала Шнайдер тогда "Чемпионату".

Почему я делаю на этом такой акцент?



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

В Сети и СМИ вновь пошли разговоры: а наша ли это победа? К примеру, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила "Спорт-Экспрессу", что к России это не имеет никакого отношения.

"Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты", – сказала Журова.

А вот спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале подчеркнул, что за россиян нужно болеть абсолютно в любом статусе.

"Укор тем, кто не поддерживает свою страну и своих спортсменов. Нас могло быть больше, и медалей тоже. А то эти качели внутри страны – вот что враг. Своих надо поддерживать везде и всегда", – написал он.

Лично для меня, прочитав интервью той же Шнайдер, все очевидно – это еще как наша медаль. И я очень надеюсь, что темные времена изоляции пройдут, и таким, как Диана, и еще многим-многим нашим спортсменам не придется больше прятать родной триколор из-за позиции чиновников МОК. Как не пришлось Паолини и Эррере, которые после победы выбежали к публике со своими флагами.

И кстати: во время матча то и дело с трибун раздавалось родное "Молодцы!" на русском языке. Наш голос на Олимпиаде все еще слышен, как болельщиков, так и спортсменов, причем совсем еще юных – вопреки всем запретам и ограничениям.

