Теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже в ходе теннисного турнира. Об этом пишет ТАСС.

В финале Андреева и Шнайдер со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 уступили первое место итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Таким образом, пишут журналисты, россиянки стали первыми на Олимпиаде 2024 года, выигравшими медали. Тем не менее, граждане РФ выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее эксперты подсчитали, что Франция потратила на игры 11 миллиардов евро. При этом ожидалось, что траты составят 6,2 миллиарда. Дополнительные расходы, по информации специалистов, ушли на очистку Сены, церемонию открытия и выплаты премий.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже. Они начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа.

