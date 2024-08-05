NBC Olympics: филиппинский гимнаст получит пожизненный запас лапши за победы на ОИ

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Филиппинский гимнаст Карлос Юло получит на родине пожизненный запас лапши за победы на Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает NBC Olympics.

Юло завоевал золото в вольных упражнениях и опорном прыжке. Как рассказал спортсмен, за свои успехи он получил в подарок от правительства дом.

По информации источника, Юло также получит полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, 13 миллионов филиппинских песо (более 19 миллионов рублей) от Филиппинской спортивной комиссии и Палаты представителей, бесплатную мебель и право бесплатно питаться во многих местных заведениях, включая бесплатную лапшу.

Кроме того, с 45-летнего возраста гимнаст получит право на бесплатные колоноскопию и консультации у гастроэнтеролога.

Юло является вторым спортсменом и первым мужчиной из Филиппин, ставшим олимпийским чемпионом. Первое олимпийское золото для страны на Играх в Токио завоевала тяжелоатлетка Хидилин Диас.

Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила золотую медаль по итогам олимпийских соревнований, преодолев высоту в два метра. Спортсменке так и не удалось побить рекорд россиянки Елены Слесаренко.

При этом Магучих является мировой рекордсменкой. Во время этапа "Бриллиантовой лиги" в Париже в июле 2024 года высота ее прыжка составила 2,10 метра.