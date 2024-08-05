NBC Olympics: филиппинский гимнаст получит пожизненный запас лапши за победы на ОИ

05 августа, 15:37Спорт
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Филиппинский гимнаст Карлос Юло получит на родине пожизненный запас лапши за победы на Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает NBC Olympics.
Юло завоевал золото в вольных упражнениях и опорном прыжке. Как рассказал спортсмен, за свои успехи он получил в подарок от правительства дом.
По информации источника, Юло также получит полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, 13 миллионов филиппинских песо (более 19 миллионов рублей) от Филиппинской спортивной комиссии и Палаты представителей, бесплатную мебель и право бесплатно питаться во многих местных заведениях, включая бесплатную лапшу.
Кроме того, с 45-летнего возраста гимнаст получит право на бесплатные колоноскопию и консультации у гастроэнтеролога.
Юло является вторым спортсменом и первым мужчиной из Филиппин, ставшим олимпийским чемпионом. Первое олимпийское золото для страны на Играх в Токио завоевала тяжелоатлетка Хидилин Диас.
Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила золотую медаль по итогам олимпийских соревнований, преодолев высоту в два метра. Спортсменке так и не удалось побить рекорд россиянки Елены Слесаренко.
При этом Магучих является мировой рекордсменкой. Во время этапа "Бриллиантовой лиги" в Париже в июле 2024 года высота ее прыжка составила 2,10 метра.
Поединок между боксершей-трансгендером и итальянкой состоялся на ОИ в Париже