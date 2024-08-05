Польскую каноистку допустили до Олимпиады после заражения допингом от собаки

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Каноистке из Польши Дороте Боровске разрешили участвовать в летней Олимпиаде после непреднамеренного заражения допингом от собаки. Об этом пишет RT со ссылкой на ITA.

Решение об отстранении спортсменки от состязаний было принято 18 июля после обнаружения в ее организме клостебола, которым она лечила питомца.

Ранее российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в ходе теннисного турнира. Они уступили первое место представлявшим Италию теннисисткам со счетом 6:2, 1:6 и 7:10.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля до 11 августа.

