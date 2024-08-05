05 августа, 12:31Спорт
Польскую каноистку допустили до Олимпиады после заражения допингом от собаки
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Каноистке из Польши Дороте Боровске разрешили участвовать в летней Олимпиаде после непреднамеренного заражения допингом от собаки. Об этом пишет RT со ссылкой на ITA.
Решение об отстранении спортсменки от состязаний было принято 18 июля после обнаружения в ее организме клостебола, которым она лечила питомца.
Ранее российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в ходе теннисного турнира. Они уступили первое место представлявшим Италию теннисисткам со счетом 6:2, 1:6 и 7:10.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля до 11 августа.
Поединок между боксершей-трансгендером и итальянкой состоялся на ОИ в Париже