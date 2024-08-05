Украинская прыгунья в высоту Магучих завоевала золото на Олимпиаде

Фото: 123RF/rarrarorro

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила золотую медаль по итогам олимпийских соревнований в Париже, преодолев высоту в два метра, сообщает Life.ru.

Однако спортсменке так и не удалось побить рекорд россиянки Елены Слесаренко. Она установила его в Афинах в 2004 году, прыгнув на высоту 2,06 метра.

При этом Магучих является мировой рекордсменкой. Во время этапа "Бриллиантовой лиги", которая тоже состоялась в Париже 7 июля 2024 года, высота ее прыжка составила 2,10 метра.

В рамках этих олимпийских соревнований достичь двух метров в прыжке также сумела австралийка Никола Олислагерс. Однако она заняла второе место, поскольку ей потребовалось на это больше попыток. Третью ступень пьедестала разделили украинская спортсменка Ирина Геращенко и другая прыгунья из Австралии Элинор Паттерсон. Им обеим удалось прыгнуть на 1,95 метра.

Ранее российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в ходе теннисного турнира. Они уступили первое место представлявшим Италию теннисисткам со счетом 6:2, 1:6 и 7:10.

