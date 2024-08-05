Два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекции

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Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн не смогут принять участие в смешанной олимпийской эстафете в Париже, поскольку они заразились кишечной инфекцией, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Швейцарии.

Проблемы со здоровьем были выявлены у обоих спортсменов после проведения заплыва по Сене, хотя участие в нем принимал лишь один из них.

Сперва от участия в соревнованиях отказался Бриффод. Главный медицинский директор Swiss Olympic Ханспетер Бетшарт сообщил, что врачи выявили у триатлониста желудочно-кишечную инфекцию. Однако специалист не смог привести неопровержимых доказательств того, что спортсмен заразился именно во время состязания в воде Сены.

"Опрос моих коллег из других стран до сих пор не выявил роста заболеваемости желудочно-кишечными заболеваниями среди спортсменов, стартовавших в индивидуальной гонке в прошлую среду (31 июля. – Прим. ред.)", – подчеркнул медик.

После сообщения о болезни Бриффода его собирались заменить на Вестерманна, который прибыл на Олимпийские игры в качестве запасного спортсмена. Однако 4 августа выяснилось, что он тоже нездоров. Теперь вместо него на соревнованиях должен будет выступать Сильвен Фридланс.

Пресс-служба комитета опубликовала заявление о том, что, в отличие от первого триатлониста, Вестерманн не принимал участия в тестовом заплыве по Сене.

Ранее после соревнований на реке кишечную инфекцию выявили у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель. Она находится в больнице уже пять дней.

До этого две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене. Однако организаторы обещали, что состязание по этому виду спорта пройдет в соответствии с планом.

Тем не менее соревнования по триатлону среди мужчин было решено перенести по той же причине – из-за неудовлетворительного качества воды в реке. Накануне стало известно и об отказе от проведения турнира по плаванию на открытой воде в Сене.

