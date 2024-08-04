Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене

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Кишечная инфекция выявлена у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель после соревнований на Олимпиаде в Париже, пишет Nieuwsblad.

Журналисты подчеркнули, что спортсменка заняла 38-е место на соревнованиях, однако после них уже четыре дня находится в больнице.

Ранее в Париже отказались проводить турнир по плаванию на открытой воде Сены. Ожидается, что соревнования пройдут или 5 августа, или будут перенесены на 6-е число.

До этого две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене. Однако организаторы обещали, что состязание по этому виду спорта пройдет в соответствии с планом.

Олимпийские игры 2024 года начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа.

