Бельгийская триатлонистка рассказала об ощущении мусора во время заплыва в Сене

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Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен рассказала, что во время заплыва в Сене на 1 500 метров почувствовала в воде мусор, передает газета New York Post.

"Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать", – сказала она.

Спортсменка отметила, что во время соревнования наглоталась воды и выразила беспокойство, как это может сказать на ее организме. В связи с этим Вермейлен раскритиковала чиновников, которые заявляли о безопасности реки.

Из-за загрязнения Сены предстартовые тренировки триатлонистов отменялись дважды. При этом мэр Парижа Анн Идальго рассказывала, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. Проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось властями Франции как "единственный возможный" вариант.

Неудовлетворение качеством воды в реке высказывала и шведская триатлонистка Тильда Монссон. В свою очередь, испанская спортсменка Марьям Касильяс добавила, что организаторы Олимпиады не подумали о здоровье спортсменов, а были обеспокоены своим имиджем.

