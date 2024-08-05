Министр культуры Дати: Сену не получится навсегда сделать пригодной для плавания

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Сохранять Сену в чистоте на постоянной основе не удастся, заявила министр культуры Франции Рашида Дати. По ее мнению, поддержание качества воды на приемлемом для плавания уровне требует избыточного внимания и крупных инвестиций, сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Будут ли созданы условия для купания на постоянной основе? Я так не думаю. И нам придется продолжать инвестировать в повышение ее качества, если мы хотим, чтобы она оставалась пригодной для купания долгое время. Но неопределенность все равно будет. Это река, здесь сильное течение", – поделилась политик своим взглядом на ситуацию.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго рассказала, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. По ее словам, проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось страной как "единственный возможный" вариант.

Однако две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене. При этом организаторы обещали, что состязание по этому виду спорта пройдет в соответствии с планом.

Но соревнования по триатлону среди мужчин было решено перенести по той же причине – из-за неудовлетворительного качества воды в реке. Накануне стало известно и об отказе от проведения турнира по плаванию на открытой воде в Сене.

