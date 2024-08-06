TMZS: прыгуну, сбившему планку гениталиями, предложили стать вебкам-моделью

Фото: olympics.com

Французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати, который ранее сбил планку гениталиями на во время соревнований на Играх в Париже, предложили стать вебкам-моделью. Об этом сообщает TMZ Sports.

Так, во время прыжков с шестом Аммирати не смог перепрыгнуть перекладину, которая была установлена на высоте 5 метров и 70 сантиметров, так как он сбил ее гениталиями. Из-за этого он не прошел в финал, однако в Сети мужчина уже стал героем мемов.

В связи с этим вице-президент порносайта Дэрин Паркер предложил спортсмену 250 тысяч долларов, чтобы он продемонстрировал в прямом 60-минутном эфире свои гениталии.

Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила золотую медаль по итогам олимпийских соревнований в Париже, преодолев высоту в два метра. Однако спортсменке так и не удалось побить рекорд россиянки Елены Слесаренко. Она установила его в Афинах в 2004 году, прыгнув на высоту 2,06 метра.

При этом Магучих является мировой рекордсменкой. Во время этапа "Бриллиантовой лиги", которая состоялась в Париже 7 июля 2024 года, высота ее прыжка составила 2,10 метра.

