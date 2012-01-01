Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выиграла золото Олимпиады

Боксерши Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня гарантировали себе медали боксерского турнира на Олимпиаде в Париже. Однако само участие этих спортсменок вызвало международный скандал – обе ранее провалили гендерное тестирование, но МОК это никак не смутило. Как подобное вообще стало возможным, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: Richard Pelham/Getty Images

Боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин стали, пожалуй, самыми скандальными участницами Олимпиады в Париже. Африканка и азиатка завалили гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Индии: у обеих обнаружили мужские XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако у Международного олимпийского комитета (МОК) никаких противоречий не возникло: как объяснили в организации, по паспорту Иман и Линь – женщины, всю жизнь они соревновались именно с представительницами прекрасного пола (и даже проигрывали им, что тоже факт), а значит, никаких ограничений нет.

Спортсменка из Алжира заявилась в категорию до 66 килограммов, а из Тайваня – до 57. Тесты же, проведенные IBA, директор МОК по коммуникациям Марк Адамс назвал нелегитимными.





Марк Адамс директор МОК по коммуникациям Интимные детали атлетов обсуждать не буду, это позорно – выпускать в информационное поле такие вещи. Даже тот способ, которым этот материал был доведен до сведения, противоречит любой этике. Правозащитные организации подтвердят, что это нарушение прав этих женщин.

Пока чиновники спорили, Иман и Линь стирали своих оппоненток в пыль. Та же Хелиф первую же соперницу – итальянку Анджелу Карини – победила всего за 46 секунд. Другие тоже не смогли дать достойный отпор. В итоге представительница Алжира заработала золото Олимпиады, победив в финале китаянку Ян Лю. Уроженка Тайваня тоже дошла до финала, гарантировав себе как минимум серебро Игр. Свой поединок Юйтин проведет 10 августа против спортсменки из Польши Юлии Шереметы.

Их соперницы не скрывали, что почуяли что-то неладное. Карини призналась журналистам, что никогда не чувствовала столь сильных ударов. А венгерка Луца Хамори – следующая соперница Хелиф после итальянки – прямо во время боя сказала тренеру, что ее визави – мужчина. Также модным стал жест дважды скрещенных пальцев – символ женских XX-хромосом: его, к примеру, показала публике представительница Турции Эсру Йылдыз, проигравшая Линь Юйтин в полуфинале. Плюс не все соперницы пожали "спорным" спортсменкам руки, что тоже о многом говорит.

Как только мир своими глазами увидел, как участницы с переизбытком тестостерона выступают не где-нибудь, а на Олимпиаде, возник международный скандал. За ту же побежденную Анджелу Карини вступилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони.



Фото: AP Photo/John Locher



Джорджа Мелони премьер-министр Италии Как мне кажется, спортсменов, имеющих мужские генетические особенности, не следует допускать к женским соревнованиям. Но не потому, что мы хотим кого-то дискриминировать, а потому, что мы хотим защитить право спортсменок соревноваться на равных условиях.

Ужаснулся от увиденного в бою с Карини и президент Сербии Александр Вучич.

"Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума", – заявил Вучич журналистам.

Не остались в стороне и Дональд Трамп и Илон Маск, а также автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. При этом она жестко ответила хейтерам, которые накинулись на нее после поддержки пострадавших от Хелиф и Юйтин.

"Для справки: закидывать меня фотографиями атлетических женщин, чтобы "научить" меня, что не все женщины выглядят как Барби, – это как постоянно присылать мне фото картофеля разной формы, чтобы доказать, что камни съедобны. Я все еще вижу разницу, а вы выглядите откровенно сумасшедшими", – написала Роулинг в своих соцсетях.

Давление стало настолько сильным, что Иман Хелиф была вынуждена сделать заявление через СМИ.





Иман Хелиф участница Олимпиады в Париже Я отправляю сигнал людям по всему миру о необходимости придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии, воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это несет последствия, серьезные последствия. Это может уничтожить человека. Уничтожить его мысли, дух и разум. Поэтому я прошу людей воздержаться от травли.

Стоит отметить, что в истории Хелиф есть еще одна любопытная деталь: в Сети появились детские фотографии спортсменки, и на этих кадрах она выглядит как девочка. А ее отец Амар Халиф даже показал свидетельство о рождении, в котором она указана как женщина, сообщил телеканал Sky News.

С Юйтин сложнее: она вообще никому ничего не доказывает и никак не реагирует на скандал вокруг нее. При этом насчет нее подозрения возникли даже раньше тестирования в Индии. В 2019 году Линь дошла до полуфинала чемпионата мира в Улан-Удэ, где проиграла россиянке Людмиле Воронцовой. После этого боя победительница с улыбкой заявила журналистам о своих сомнениях, кто выходил против нее на ринг.





Людмила Воронцова участница боя против Линь Юйтин Соперник был сильным. И мы были не совсем уверены, что это девочка.

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Но у всей этой истории есть и еще один неожиданный поворот. Президент Европейской конфедерации бокса Иоаннис Филиппатос, который в свое время был председателем медкомиссии IBA и тестировал Иман Хелиф, заявил журналистам о сенсационной аномалии: по анализу крови она и мужчина, и женщина.

"Мы хотим защитить остальных девушек от такой спортсменки, которая имеет мужской потенциал. У обычных женщин-спортсменок меньше физической силы, чем у тех, кто имеет мужской и женский кариотип", – подчеркнул специалист.

Как показывает пример Олимпиады в Париже, защитить девушек от таких соперниц пока не получается. А с учетом "инклюзивной" политики МОК едва ли кому-то удастся это сделать. Эти Игры в целом стали водоразделом между новым и традиционным мироустройством. Ведь, кроме бокса, планету раздробила еще и противоречивая церемония открытия: пока жители многих стран были в шоке от пародии на Тайную вечерю с участием представителей запрещенных в России экстремистских движений, власти Парижа рукоплескали постановщикам шоу и недоумевали, почему авторам этого действа начали поступать угрозы. При этом ответной травле от иностранцев подверглась двукратная чемпионка России по боксу Азалия Аминева. Причем лишь за один только вызов Иман Хелиф на бой, чтобы отомстить за проигравших алжирке девушек, сообщила спортсменка ТАСС.

Все это лишь доказывает: старый и новый мир в ближайшей перспективе не поймут друг друга. А бразды правления многими международными организациями оказались именно в руках представителей нового мира, которые трактуют правила так, как им вздумается.