World Boxing поддержала выступление на ОИ-2024 провалившей гендерный тест Хелиф

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Организация World Boxing поддержала выступление в международных соревнованиях ранее дисквалифицированных спортсменок, в частности, алжирки Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что Хелиф выступала на соревнованиях World Boxing.

"Мы ничего не имеем против", – говорится в сообщении.

Накануне Хелиф победила итальянку Анджелу Карини в поединке 1/8 финала олимпийского турнира в Париже. Бой продолжался 46 секунд. Итальянка отказалась продолжать бой с Хелиф после того, как пропустила несколько ударов. Когда объявляли победителя, Карини отказалась жать руку сопернице, затем опустилась на колени и заплакала.

2 августа итальянская боксерша завершила карьеру. Спортсменка заверяет, что не проиграла, а осознанно сдалась. Карини также отметила, что не должна была устраивать скандал и судить соперницу, но, по ее словам, она не сумела сдержать эмоции.

