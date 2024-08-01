Песков: Путин не смотрел открытие Олимпийских игр в Париже

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Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в эфире радио КП заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не думаю, нет, да и слава богу", – сказал он на вопрос журналистов.

Действия на церемонии открытия пресс-секретарь президента назвал ужасающими эксцессами и ложкой дегтя. При этом Песков отметил, что сама режиссерская идея ему понравилась, поскольку весь город сделали ареной.

"И сама по себе идея для меня показалась очень необычной и красивой. И исполнение по съемкам, по красоте Парижа все было прекрасно. И можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия. Если бы не эксцессы", – подчеркнул он.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) изображали Тайную вечерю.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала открытие Игр, вспомнив все провальные моменты.

Позже Международный олимпийский комитет принес публичные извинения. Как заявили представители оргкомитета, у них не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Целью было поставлено прославление общности и толерантности.

