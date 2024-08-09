Южнокорейская медалистка Олимпиады в Париже упала в обморок на пресс-конференции

Фото: AP Photo/Manish Swarup

Ким Е Джи, представляющая сборную Южной Кореи и выигравшая ранее серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Олимпиаде в Париже, потеряла сознание во время пресс-конференции в городе Имсил в Южной Корее. Об этом сообщает агентство "Ренхап".

Сперва у нее произошла судорога, а после она упала в обморок, в связи с чем ей потребовалась медпомощь. Ким Е Джи примерно 10 минут приводили в сознание, после чего она была доставлена в больницу. По информации издания, спортсменка потеряла сознание из-за стресса и истощения после выступления на Играх.

На Олимпиаде Ким Е Джи получила популярность в Сети благодаря своему образу и мягкой плюшевой игрушке слоника, которая висела у нее на поясе во время турнира.

Вместе с ней популярность в Сети приобрел после выступления на Олимпийских играх в Париже турецкий стрелок из пневматического пистолета Юсуф Дикеч. Спортсмен вызвал удивление пользователей тем, что, в отличие от своих соперников, принял участие в соревнованиях без специальной экипировки. Другие спортсмены прибегали к использованию специальных линз и шумоподавляющих наушников. В это время 51-летний представитель Турции стрелял в обычных очках, держа руку в кармане.

Пользователи сайта назвали Дикеча "турецким парнем из секретной службы". Комментаторы отметили, что он "спокойно зашел, получил серебряную медаль и ушел". Он стал вторым по итогам соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах.

