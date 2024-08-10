Президент МОК Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение не переизбираться на новый срок, пишет ТАСС.

"Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий <...> я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией", – отметил Бах, уточнив, что принять такое решение ему помогла семья.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

На 141-й сессии МОК в Мумбаи несколько членов организации выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран еще на один срок. Однако во время 142-й сессии соответствующие решение не было принято.

Ранее в МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально. Как пояснил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан, некоторые планы необходимо было корректировать уже после начала Олимпиады. Зато, продолжил он, теперь Париж знает, что может провести соревнования более эффективно и с меньшими расходами.

