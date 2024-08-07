Мэр Парижа назвала фейком новости о заболевании спортсменов после заплыва в Сене

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Мэр Парижа Анн Идальго назвала фейком новости о том, что несколько спортсменов заболели после заплывов в Сене на Олимпийских играх. Об этом пишет RT со ссылкой на BFMTV.

"Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фейк, это уже было опровергнуто", – заявила Идальго.

Многие пловцы отказываются от тренировок в Сене из-за опасений за здоровье. Мужской заплыв запланирован на 9 августа, пловцы получили разрешение на тренировки перед самим соревнованием.

Ранее швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекции. Проблемы со здоровьем были выявлены у обоих спортсменов после проведения заплыва по Сене. При этом участие в нем принимал лишь один из них.

Кроме того, после соревнований кишечную инфекцию выявили у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель.