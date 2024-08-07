AP: многие пловцы отказываются от тренировок в Сене из-за опасений за здоровье

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Большинство пловцов не хочет тренироваться в Сене перед заплывом из-за опасений за здоровье. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на AP.

При этом мужской заплыв запланирован на 9 августа, а с 7-го числа пловцы получили разрешение на тренировки перед самим соревнованием.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. Как она утверждает, проведение этих турниров по данным видам спорта на Сене всегда расценивалось страной как "единственный возможный" вариант.

Однако две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись с 28 по 30 июля из-за загрязненной воды в Сене. При этом организаторы заверяли, что соревнования по этому виду спорта пройдут в соответствии с планом, но в мужском разряде было решено перенести их из-за неудовлетворительного качества воды в реке. Кроме того, организаторы не стали проводить турнир по плаванию на открытой воде в Сене.

