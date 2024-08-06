ВОЗ: более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже

06 августа, 16:49Спорт
Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
Более 40 атлетов, выступающих на Олимпийских играх в Париже, заразились коронавирусом, сообщила спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керкхове. Об этом сообщает Life.ru.
Кроме того, число зараженных также растет и по всему миру, подчеркнула она во время брифинга в Женеве, добавив, что недуг распространяется независимо от сезона.
Ранее после соревнований на реке Сена кишечную инфекцию выявили у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель.
До этого две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене. Однако организаторы обещали, что состязание по этому виду спорта пройдет в соответствии с планом.
Тем не менее соревнования по триатлону среди мужчин было решено перенести по той же причине – из-за неудовлетворительного качества воды в реке. Позже турнир по плаванию на открытой воде в Сене все же решили отменить.
Несколько спортсменов снялись с соревнований на Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции