ВОЗ: более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже

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Более 40 атлетов, выступающих на Олимпийских играх в Париже, заразились коронавирусом, сообщила спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керкхове. Об этом сообщает Life.ru.

Кроме того, число зараженных также растет и по всему миру, подчеркнула она во время брифинга в Женеве, добавив, что недуг распространяется независимо от сезона.

Ранее после соревнований на реке Сена кишечную инфекцию выявили у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель.

До этого две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене. Однако организаторы обещали, что состязание по этому виду спорта пройдет в соответствии с планом.

Тем не менее соревнования по триатлону среди мужчин было решено перенести по той же причине – из-за неудовлетворительного качества воды в реке. Позже турнир по плаванию на открытой воде в Сене все же решили отменить.