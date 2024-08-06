Полицейские на ОИ рассказали о клопах и других проблемах в выделенном им жилье

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Сотрудники полиции, работающие на Олимпиаде в Париже, которых поселили в студенческие общежития, заявили о невыносимых условиях жизни. В беседе с РИА Новости они рассказали о множестве паразитов и отсутствии возможности разогреть еду.

Для размещения многочисленного контингента полицейских, привлеченных к работе на Играх, французские власти выселили из общежитий около 3 тысяч студентов. Однако выяснилось, что условия проживания там не отвечают элементарным санитарным нормам.

"Оказалось, что в общежитиях водятся тараканы. Нам пришлось обратиться к администрации, чтобы они вызвали дезинсекторов", – поделился с журналистами специальный советник ведущего профсоюза полицейских Франции "Альянс национальной полиции" Рик Анри.

Он обратил внимание, что руководство национальной полиции быстро отреагировало на запрос, но после этого обнаружилось, что, помимо паразитов, в общежитиях есть мыши. Кроме того, сотрудники полиции выявили проблемы с канализацией.

Тогда организаторы Олимпиады приняли решение о расселении полицейских в несколько общежитий, расположенных на окраинах Парижа и в черте города. Однако проживающий в студенческой резиденции в 18 округе сотрудник полиции Орельян рассказал агентству, что после переезда стражи порядка оказались перед лицом новой проблемы.

"В этой резиденции оказались постельные клопы. И мы все еще ждем ответа касательно вмешательства администрации. Эти проблемы антисанитарии могут привести к проблемам в общественном здравоохранении", – подчеркнул он.

Вместе с тем полицейский обратил внимание на отсутствие в общежитиях микроволновок. По его словам, сперва в ответ на жалобу ему и его соседям ответили, что "они могут поесть и холодное". Это вызвало у сотрудников полиции еще большое возмущение.

Для решения этой проблемы они оказались вынуждены довести свои требования до министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Только после этого микроволновки все же были закуплены.

Комментируя эти обстоятельства, Анри также отметил, что профсоюзу пришлось заказать в общежития несколько холодильников, чтобы обеспечить правоохранителей холодной водой на фоне установившейся во французской столице жары. При этом представители организации были поражены отсутствием внимания властей и администрации резиденций к подобным условиям жизни студентов.

"То, что нас волнует больше всего, это то, что наших студентов заселяют в условия, которые просто недостойны. Их селят в здания, которые непригодны для жизни и не обслуживаются. Было необходимо, чтобы наш профсоюз вмешался, чтобы заявить об этих проблемах администрации, которая только после этого вызвала дезинсекторов. Мы просто не могли позволить, чтобы наши коллеги жили и спали в этих условиях", – рассказал он.

Кроме того, глава профсоюза подчеркнул, что подобные условия проживания полицейских могут оказать негативное влияние на обеспечение безопасности Олимпиады. По его словам, в настоящее время сохраняются риски терактов и рост преступности. Если на этом фоне сотрудники полиции не смогут нормально отдыхать, это скажется на их здоровье.

"У нас нет права на ошибку, это показало бы, что Франция не способна организовать мероприятие мирового масштаба", – резюмировал Анри.

Ранее прибывшие в Париж спортсмены жаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне. Организаторы вынуждены были нормировать выдачу еды, чтобы ее хватило для всех участников. Так, некоторые спортсмены заявили, что не хватает куриных яиц, другие заметили, что запасы пополняются медленно.