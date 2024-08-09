Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде с одной медалью

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Российские спортсмены завершили выступления на летних Олимпийских играх в Париже с одной медалью, сообщает "Газета.ру".

Россияне выступали в нейтральном статусе. Всего МОК допустил до ОМ-2024 15 атлетов из России. С медалями домой вернутся только российские теннисистки – 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебро в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Между тем в туре каноэ-двоек на дистанции 500 метров российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место. Их результат – 1 минута 41,27 секунды. Золото завоевали китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.39,48).

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже. Они начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа.