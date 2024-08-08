Украинскую каноистку заставили закрасить на лодке фразу из-за пропаганды

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Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить на лодке часть фразы I am Ukrainian (Я украинка), сообщает сайт "Аргументы и факты".

В Международном олимпийском комитете увидели в этой фразе признаки пропаганды. Сама же спортсменка не согласилась с этим выводом, подчеркнув, что фраза лишь указывает на принадлежность к стране.

Ранее пловчиху из Парагвая Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за откровенных нарядов. Спортсменка носила личные вещи, отказавшись от формы своей сборной. В миссии парагвайской делегации на ОИ-2024 сообщили, что присутствие Алонсо создает неподходящую атмосферу внутри сборной страны. Причиной также назвали то, что она по собственной воле не осталась ночевать в деревне.