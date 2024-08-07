Провалившая гендерный тест алжирская боксерша вышла в финал Олимпиады

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Провалившая гендерные тесты алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр в Париже, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Daily Mail.

По ее мнению, она заслужила свои победы. Кроме того, выход в финал она считает подарком для всех алжирцев.

"Для меня важно только оставаться на уровне. Давать своим людям то, чего они заслуживают. Я знаю, что я талантливый человек", – сказала спортсменка.

Перед началом чемпионата боксерша провалила гендерный тест, но ее все равно допустили до соревнований. В полуфинале она победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда, а 1 августа – итальянку Анджелу Карини в поединке 1/8 финала.

Бой продолжался 46 секунд. Итальянка отказалась продолжать бой с Хелиф после того, как пропустила несколько ударов. Когда объявляли победителя, Карини отказалась жать руку сопернице, затем опустилась на колени и заплакала.

2 августа итальянская боксерша завершила карьеру. Спортсменка заверяет, что не проиграла, а осознанно сдалась. Карини также отметила, что не должна была устраивать скандал и судить соперницу, но, по ее словам, она не сумела сдержать эмоции.

