Олимпийская чемпионка Иман Хелиф подала в суд на Маска и Роулинг

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Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф подала в суд на предпринимателя Илона Маска и автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Variety.

Как заявил адвокат спортсменки Набиль Буди, жалоба уже направлена в центр по борьбе с кибербуллингом при парижской прокуратуре.

В сообщении также отмечается, что в связи с иском против соцсети X расследование можно проводить в отношении всех лиц, которые писали посты на данную тему. По словам Буди, под это может подпасть в том числе экс-президент США Дональд Трамп.

На Олимпийских играх в Париже Хелиф завоевала золотую медаль. Ранее у алжирской спортсменки обнаружили XY-хромосомы, а также повышенный уровень тестостерона. Несмотря на это, МОК решил допустить ее до женских соревнований.