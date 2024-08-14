Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 12:56

Спорт

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф подала в суд на Маска и Роулинг

Фото: AP Photo/John Locher

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф подала в суд на предпринимателя Илона Маска и автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Variety.

Как заявил адвокат спортсменки Набиль Буди, жалоба уже направлена в центр по борьбе с кибербуллингом при парижской прокуратуре.

В сообщении также отмечается, что в связи с иском против соцсети X расследование можно проводить в отношении всех лиц, которые писали посты на данную тему. По словам Буди, под это может подпасть в том числе экс-президент США Дональд Трамп.

На Олимпийских играх в Париже Хелиф завоевала золотую медаль. Ранее у алжирской спортсменки обнаружили XY-хромосомы, а также повышенный уровень тестостерона. Несмотря на это, МОК решил допустить ее до женских соревнований.

XXXIII летние Олимпийские игры завершились в Париже

Читайте также


спорт
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика