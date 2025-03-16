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Гендерный скандал с двумя боксершами-трансгендерами (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Иман Хелиф и Линь Юйтин на Олимпийских играх 2024 года стал результатом "российской кампании фейковых новостей". Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью Reuters.

"Я бы не считал это настоящим конфликтом, потому что все эти обсуждения основаны на фальшивых новостях, исходящих из России", – утверждает Бах.

По его словам, олимпийскому комитету пришлось бороться со множеством подобных кампаний до и после игр. Бах также заявил, что обе боксерши соревновались в течение многих лет, в том числе на Олимпийских играх 2021 года в Токио, без каких-либо проблем.

Боксерша из Алжира Иман Хелиф провалила гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии. У спортсменки обнаружили XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. СМИ писали, что медицинские тесты выявили у нее тестикулы, а также отсутствие матки и "микропенис", который напоминал клитор.

Тот же инцидент произошел и с боксершей из Тайваня Линь Юйтин. Несмотря на это, позже они обе выступали на Олимпийских играх в Париже, а Хелиф даже выиграла золото. С критикой в адрес боксерш выступили американский предприниматель Илон Маск и писательница Джоан Роулинг.