МОК объяснил допуск к Олимпийским играм провалившую гендерный тест боксершу Хелиф

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Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, что на основе паспортных данных допустил к Олимпийским играм 2024 года провалившую год назад гендерный тест боксершу из Алжира Иман Хелиф. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Odds.

По словам представителя МОК, все спортсмены Олимпиады 2024 года соблюдали правила допуска и регистрации на соревнования. Кроме того, алжирская спортсменка соблюдала медицинские правила Боксерского союза Парижа.

Гендерный тест Хелиф провалила на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии. Тот же инцидент произошел и с боксершей из Тайваня Линь Юйтин. Позже они обе выступали на Олимпийских играх в Париже.

Хелиф выиграла золото. У алжирской спортсменки обнаружили XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. СМИ писали, что медицинские тесты выявили у нее тестикулы, а также отсутствие матки и "микропенис", который напоминал клитор.

С критикой в адрес Хелиф выступили американский предприниматель Илон Маск и писательница Джоан Роулинг.