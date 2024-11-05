Кремлев призвал Баха встать на колени и извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Умар Кремлев"

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами после публикации медицинского отчета, подтверждающего, что алжирская олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является мужчиной.



Ранее французское издание опубликовало неподтвержденное медицинское заключение 2023 года, согласно которому Хелиф имеет мужские половые признаки. В документе сказано, что спортсменка имеет тестикулы и "микропенис" при отсутствии матки. Также благодаря анализам врачи определили наличие у представительницы Алжира мужского кариотипа XY, характерный мужчинам уровень тестостерона и дефицит альфа-5-редуктазы второго типа.

"Факты говорят сами за себя. <...> От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего", – написал Кремлев в своем телеграм-канале.

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выиграла золото Олимпийских игр в Париже. У алжирской спортсменки обнаружили XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК все же допустил ее до женских соревнований.

С критикой в адрес Хелиф выступили американский предприниматель Илон Маск и писательница Джоан Роулинг. Теперь им могут назначить штраф в размере почти 300 тысяч долларов или до пяти лет тюрьмы.