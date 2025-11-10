МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Фото: 123RF.com/lenokka

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует запретить трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде. Об этом сообщает газета The Times.

Окончательное решение будет принято в начале 2026 года, когда в МОК поступит позиция ученых по поводу физического превосходства мужчин над женщинами. В частности, на прошлой неделе медицинский и научный директор организации Джейн Торнтон предоставил первоначальный отчет о проблемах женского спорта из-за участия в нем трансгендеров. Его выводы получили положительный отзыв из-за убедительности фактов.

По предварительным данным, окончательная позиция МОК по этому поводу может быть оглашена на сессии организации во время Игр в Италии. Сейчас данная категория спортсменов может принимать участие в женских турнирах в случае, если соответствующее решение будет принято конкретной федерацией.

Ранее провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф выиграла золото Олимпийских игр в Париже. У спортсменки обнаружили XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Несмотря на это, МОК все же допустил спортсменку до женских соревнований. В организации объяснили, что Хелиф принимала участие в Играх на основе паспортных данных.

С критикой в адрес спортсменки выступили американский предприниматель Илон Маск и писательница Джоан Роулинг. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться от МОК полного запрета на участие трансгендеров в женских турнирах.

