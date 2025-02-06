Трамп будет добиваться от МОК отстранения трансгендеров от женского спорта на олимпиадах

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Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) полного запрета на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью телеканалу Fox News.

"Президент Трамп, вероятно, будет взаимодействовать с Олимпийским комитетом, чтобы окончательно отстранить всех мужчин и мальчиков (трансгендеров) от участия в любых олимпийских соревнованиях", – сообщил он.

Кроме того, американский лидер подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях. Он также обвинил предыдущую американскую администрацию в поддержке "радикальных левых идей" и попытке "отказаться от самой концепции биологической половой принадлежности".

Ранее Трамп заявил, что правительство США будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского. Таким образом, политик стал еще ближе к осуществлению одного из своих предвыборных обещаний – вернуть США к ценностям традиционной семьи.

После вступления в должность главы Белого дома Трамп ввел новые правила в армии. Американский лидер запретил трансгендерам служить и ввел строгий дресс-код для военных.