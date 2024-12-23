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23 декабря, 16:30

Политика

Трамп пообещал придерживаться политики признания двух полов

Трамп пообещал придерживаться политики признания двух полов

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в период работы его администрации правительство будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского. Таким образом, республиканец стал еще ближе к осуществлению одного из своих предвыборных обещаний – вернуть Штаты к ценностям традиционной семьи.

Таких же взглядов придерживается и его соратник бизнесмен Илон Маск. Предприниматель публично клялся не простить того, что произошло с его ребенком. Его сын Ксавье сменил пол и взял имя Вивьен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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