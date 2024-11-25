Дональд Трамп планирует уволить из ВС США всех трансгендеров

По данным газеты The Times, избранный президент США Дональд Трамп намерен одним из первых своих указов уволить из американской армии всех трансгендеров. Вооруженные силы Штатов могут лишиться 15 тысяч человек. Основанием для разжалования будет считаться профнепригодность из-за смены пола.

Ранее во время своего первого президентского Трамп уже издавал аналогичный указ. Тогда он предусматривал прекращение найма только новых военных из числа трансгендеров.

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