Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад Дедов Морозов и Снегурочек состоится в центре столицы в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказала зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики города Мария Головченко.

"Парад Дедов Морозов будет организован на центральных улицах столицы в рамках "Зимы в Москве". Также присоединятся к ним Снегурочки", – сказала она.

Кроме того, карнавал елочных игрушек, Снегурочек и Дедов Морозов пройдет на ВДНХ.

Ранее Сергей Собянин рассказал о проекте "Зима в Москве", который стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы. По словам градоначальника, проект будет проходить во всех районах Москвы с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

Мэр также отмечал, что в Москве пройдет благотворительная акция "Добрая елка", которая исполнит новогодние мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет из многодетных и малообеспеченных семей, проходящих лечение или оставшихся без родителей.

Вместе с тем более 3 тысяч физкультурно-спортивных мероприятий проведут в рамках проекта "Зима в Подмосковье". В качестве участников ожидается более 1 миллиона человек. Кроме того, в Подмосковье зальют свыше 800 ледовых катков.

