Более 3 тыс спортивных мероприятий пройдут в рамках проекта "Зима в Подмосковье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 3 тысяч физкультурно-спортивных мероприятий проведут в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

"Все ждем снега, но акцент однозначно будет сделан на массовые мероприятия, где могут принять участие не только спортсмены, но и абсолютно все желающие – от мала до велика", – подчеркнул он.

По словам Абаренова, в качестве участников ожидается более 1 миллиона человек. Кроме того, в Подмосковье зальют свыше 800 ледовых катков.

Ранее стало известно, что проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы. Он охватит все районы города. В рамках проекта жители смогут поделиться своими талантами и идеями, организовать мероприятия, а также посетить полюбившиеся зимние фестивали.

К данному моменту для горожан уже подготовлена традиционная зимняя инфраструктура. Москву украсят 4,5 тысячи цветовых конструкций и арт-объектов.

Более того, приз за победу в конкурсе на лучшее праздничное и тематическое оформление зданий в проекте "Зима в Москве" составит 700 миллионов рублей.

